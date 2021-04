Coppa Italia Primavera, Lazio prima finalista. Affronterà Fiorentina o Genoa

Decisiva la vittoria in rimonta per 3-2 contro l'Hellas Verona. La Fiorentina a caccia del terzo trionfo consecutivo nella competizione

In attesa del risultato finale di Fiorentina-Genoa, è già noto il nome dell'altra finalista della Coppa Italia Primavera 2020/2021. Sarà la Lazio di mister Menichini, vittoriosa in rimonta per 3-2 contro il Verona, ad affrontare la vincitrice della sfida tra i viola ed i rossoblù liguri.