Chiti promosso in prima squadra: l’Aglianese lo festeggia con un comunicato

C’è anche Lorenzo Chiti tra i giovani viola promossi in prima squadra (LEGGI) in vista della (possibile) chiusura di stagione. Il salto tra i “big” del difensore classe 2001 è stato festeggiato così dall’Aglianese, club dal quale è stato prelevato l’estate scorsa:

“La società Aglianese Calcio 1923 intende esprimere la propria soddisfazione per l’aggregazione alla prima squadra della Fiorentina di Lorenzo Chiti.

Dopo l’esperienza positiva in serie D con la maglia nero-verde, la scorsa estate il giovane difensore centrale era passato alla Primavera viola, dove si è messo in mostra fino a guadagnarsi la chiamata di mister Iachini in vista della ripresa del campionato di Serie A.

Complimenti e in bocca al lupo a Lorenzo da parte di staff e dirigenza dell’Aglianese”.