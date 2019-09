«È una situazione che piaceva da tanto al nostro responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, lavorerà con la Primavera ma lo vogliamo vedere spesso a lavorare anche con la prima squadra. Anche se avendo una rosa così ampia e non avendo un centro sportivo non sarà semplice poter aggregare molti giovani alla prima squadra», così Daniele Pradè ha definito la trattativa per Bobby Duncan, arrivato dal Liverpool per 500mila euro, più un milione di bonus. Segno che la proprietà vuol puntare sul potenziale nostrano per il settore giovanile.