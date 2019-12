Bigica: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, vittoria meritata”

Emiliano Bigica ha parlato ai media presenti dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari:

Con i giovani la prestazione ed il risultato sono due cose diverse. I ragazzi non sbagliano un approccio alla partita. Oggi, dopo una delle migliori prestazioni dell’anno, abbiamo raccolto i 3 punti. Nonostante le poche vittorie abbiamo sempre cercato di stare tranquilli separando prestazioni, che c’erano sempre, dai risultati. Non so dentro di loro cosa avessero i giocatori, ma oggi ho visto rabbia, intelligenza tattica, tecnica. A volte abbiamo fatto partite perfette e siamo tornati a casa a mani vuote. Ripeto a loro spesso che il destino è nelle nostre mani. Una settimana fa abbiamo perso con l’Atalanta dominando per cinquanta minuti, cosa che non si era mai vista. Abbiamo vinto con la Roma, una delle più forti, e oggi contro il Cagliari che è secondo. Quindi cerchiamo di pensare che questi momenti devono far crescere tutti. Toni Fruk è una mezzala, in allenamento sto cercando di capire se può fare il play.