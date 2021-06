Aquilani: “Meritavamo di vincere conto la prima in classifica. Sentito Commisso”

Il commento del tecnico nel post gara: "Giocavamo contro la prima in classifica ma tutta questa differenza non l'ho vista"

Al termine del pareggio per 1-1 contro la Sampdoria, il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha preso la parola ai microfoni ufficiali ACF. Queste le sue dichiarazioni: "Giocavamo contro la prima in classifica ma tutta questa differenza non l'ho vista. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere in grado di fare una buona partita, purtroppo abbiamo sbagliato il 2-0 e qualche scelta, finendo per pareggiare. Gara contro il Sassuolo con la salvezza ancora non sicura? Si prepara allo stessa ambizione e determinazione con cui abbiamo preparato la prima partita. Le partite di calcio vanno giocate tutte con lo stesso stimolo".