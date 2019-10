All. Torino Primavera: “Con i viola gara difficile. Giochiamo contro Duncan e Pedro…”

Vigilia di Torino-Fiorentina in casa granata, gara valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Queste le parole del tecnico Marco Sesia: “E’ una partita molto difficile per il valore dei loro giocatori. Tra i fuori quota hanno Duncan, un investimento importante, adesso sta giocando Pedro, un ’97 che è un investimento super importante della prima squadra. Poi ci sono anche i vari Montiel, Koffi, giocatori che sono anni che fanno questa categoria. La Fiorentina è una squadra esperta con un allenatore bravo che conosce bene la categoria. Sarà una partita difficile”.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTO SUL CAMPIONATO DI PRIMAVERA 1