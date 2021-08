All. portieri Primavera: “Ruolo evoluto in meglio. Ecco il mio metodo”

Le parole di Testi, preparatore dei portieri della Fiorentina Primavera: "Si cerca di dare un'educazione non rigida ma formativa"

L'allenatore continua: "Molti dicono che il ruolo è cambiato, per me si è evoluto in meglio: il portiere para e fa il suo lavoro ma in più da una mano alla squadra anche nelle ripartenze e nelle azioni offensive. Il rapporto è confidenziale, si creano rapporti in campo importanti in campo e fuori anche se si cerca di dare un'educazione non rigida ma formativa della persona prima e poi del portiere".