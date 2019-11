Adani promuove il viola Dalle Mura: “Tra i più interessanti del Mondiale Under 17”

Passato da poco agli archivi con la vittoria in finale del Brasile sul Messico, il Mondiale Under 17 [CLICCA] restituisce all’Italia tanti giovani prospetti da valorizzare. Tra questi c’è anche il difensore viola Christian Dalle Mura, di cui ha parlato anche Daniele Adani: “Da menzionare senza dubbio le prove della coppia centrale dell’Italia, Dalle Mura e Pirola – ha scritto l’ex calciatore su Instagram -. Si sono comportati davvero molto bene, sono due giocatori interessanti. Per gli Azzurrini segnalo anche le prove di Tongya della Juventus e Gnonto dell’Inter”. INTANTO PEZZELLA PAREGGIA 2-2 CONTRO L’URUGUAY E FA MEA CULPA: “GOL SUBITI PER SVISTE DIFENSIVE”

Le schede degli azzurrini nominati da Adani sono su www.tuttitalenti.com