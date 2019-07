ACF: ecco gli allenatori del settore giovanile. Ci sono 3 ex giocatori viola

La Fiorentina comunica l’organico degli allenatori del settore giovanile per le squadre Nazionali Viola per la stagione 2019/2020. Oltre a Bigica e Aquilani, che già erano noti, c’è la nomina di Marco Donadel alla guida della formazione Under 16:

Primavera: Bigica Emiliano

Under 18: Aquilani Alberto

Under 17: Fazzini Matteo

Under 16: Donadel Marco

Under 15: Mazzantini Mirko

L’Under 18 è un nuovo campionato riservato e squadre di Serie A e B dove parteciperanno giocatori classe 2002 e sarà gestito dal Settore Giovanile e Scolastico, prendendo il via domenica 15 settembre.