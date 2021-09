Dusan Vlahovic

Cresce nel settore giovanile del Partizan Beograd con cui già nella stagione 2015/16 esordisce nella massima serie serba il 21 febbraio 2016 avendo da poco compito 16 anni. Nella stagione gioca 14 partite e mettendo a segno un gol a cui dobbiamo aggiungere altri due gol in due spezzoni di coppa di Serbia. Nella stagione 2016/17 gioca 9 partite fra cuoi una di Europa League senza però mai andare a segno mentre l'anno successivo resta fermo in attesa del passaggio alla Fiorentina che avviene nel luglio 2018 acquistato da Pantaleo Corvino. Si mette subito in luce nella Primavera segnando 18 reti per un totale di 19 gare fra campionato e coppa e priva anche l'esordio in Serie A il 25 settembre 2018 in Inter-Fiorentina 2-1. Nella stagione gioca un totale di 10 partite di Serie A per 152 minuti senza mai andare a segno. L'unico golarriva a inizio stagione nella International Championship Cup contro il Benfica. Nel 2019/20 conta 30 presenze in Serie A (solo 13 da titolare) e 4 in Coppa Italia per un totale di 8 reti (6+2). Los scorso anno l'esplosione grazie all'intuito di Cesare Prandelli.