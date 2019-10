Cairo corregge il tiro: “Ribery? Ho cambiato idea. Fiorentina, chapeau”

Intercettato da Tuttomercatoweb.com, il presidente del Torino Urbano Cairo ha corretto il tiro su Franck Ribery, definito in passato un colpo mediatico: “Sì, ho cambiato idea. Ho visto un giocatore dalle qualità incredibili e una professionalità notevolissima. Dal punto di vista fisico ha tanta birra in corpo, chapeau. A volte fai operazioni del genere e non ti vanno bene, con Ribery è andata benissimo. Complimenti alla Fiorentina”.