Stallo per Duncan: due contropartite tecniche potrebbero sbloccare l’affare

Per rinforzare il centrocampo, la Fiorentina punta al prestito con diritto di riscatto obbligatorio di Duncan (SCHEDA). Come scrive La Nazione, gli emiliani richiedono sempre 20 milioni di euro. Troppi secondo Pradè. Così si è cercato di spostare la trattativa da una base prettamente economica a una base più tecnica. Due i giocatori inseriti nel discorso: Sottil, con direzione Firenze-Sassuolo e Goldaniga (SCHEDA), oggi al Genoa, ma di proprietà dei neroverdi, in direzione opposta. Il problema, a questo punto, si chiama però Sottil: il Sassuolo ha fiutato l’affare e punta su un riscatto obbligatori.