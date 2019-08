Sampdoria su Defrel: abbandonata la pista Simeone

La Sampdoria cerca rinforzi in attacco. L’obiettivo numero uno è Defrel, tornato alla Roma per fine prestito. Come scrive TMW, si è arenata la trattativa con la Fiorentina per Giovanni Simeone, visto che Ferrero aveva provato a proporre uno scambio con Gabbiadini, che ai viola non interessa. Di contro Pradè aveva chiesto Murru, che per i blucerchiati non è però in uscita.

GORI PRONTO A LASCIARE LA FIORENTINA