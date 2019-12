Qui Roma, in 6 a rischio per Firenze, Kluivert è recuperato e ci sarà

Oggi a Trigoria la Roma è scesa in campo per una seduta tattica in vista dell’immediata trasferta di venerdì al Franchi. I giallorossi hanno effettuato la consueta attivazione muscolare, proseguendo poi con torello, lavoro tattico, esercizi di rapidità e palestra. L’esterno d’attacco Kluivert assente nella sfida di due giorni fa con la Spal è recuperato ed oggi si è allenato con il resto della squadra. Assenti per allenamento differenziato invece ancora gli infortunati Smalling [ECCO CON CHI LO SOSTITUIRà FONSECA], la cui presenza sembra molto complicata, Spinazzola, Mirante, Cristante, Pastore e Santon.