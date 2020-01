Lo Stadium “costa caro” ai viola. Ecco i prezzi del biglietto per la trasferta di Torino

Dopo le proteste dei tifosi del Parma che disertarono la trasferta di Torino per i prezzi troppo elevati con lo slogan “43 euro allo Stadium immorale, preferiamo donare”, anche in occasione di Juventus-Fiorentina la tariffa per i tifosi ospiti è alle stelle, come comunica l’ATF (Associazione tifosi fiorentini) il biglietto per lo Stadium costerà 45 euro. Nonostante l’orario proibitivo per i sostenitori viola, 12:30, occorrà pagare una cifrasostanziosa per sostenere i propri beniamini nella sentitissima sfida di domenica prossima.