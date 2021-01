Il Napoli sprofonda a Verona. I tifosi non ci stanno e chiedono la testa di Gattuso

Soli sette giorni fa il Napoli umiliava la Fiorentina per sei reti a zero e usciva in trionfo dal campo. Oggi, dopo i ko con Juventus e Verona, l’umore è tutt’altro che positivo in casa azzurra. I tifosi partenopei infatti al termine della sconfitta odierna contro i gialloblù per 3-1 (nonostante il vantaggio iniziale di Lozano dopo 8” lasciasse presagire un’altra goleada) hanno riversato la propria rabbia attraverso i social network. I vari canali ufficiali del Napoli sono infatti intasati da commenti di tifosi che chiedono a gran voce l’esonero di Gattuso con tanto di hashtag “#Gattusoout”, diventato virale in brevissimo tempo. Basti pensare che su twitter il nome dell’allenatore è tra i più usati in assoluto in tutta la penisola. Ad oggi, non ci sono novità in merito ad una possibile decisione di De Laurentiis, ma sicuramente non saranno giorni tranquilli per il tecnico calabrese. (La classifica aggiornata)

