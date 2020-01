Big Italiana su Pinamonti, offerti 20 milioni per il cartellino e 4 anni e mezzo al giocatore

Nonostante le critiche ricevute dopo l’errore sotto porta a pochi minuti dalla fine che ha esaltato i riflessi Dragowski, (CLICCA QUA PER VEDERE I VIDEO DELLE PARATE DEL PORTIERE VIOLA), non manco le contentendi per il giovane attaccante rossoblù, tanto che secondo quanto riporta AlfredoPedullà.com il Napoli è scatenato e ha offerto 4 anni e mezzo ad Andrea Pinamonti. Il prezzo del cartellino del giocatore è molto elevato nonostante il poco minutaggio di quest’anno, circa 20 milioni di euro, cifra che però i partenopei sembrerebbero intenzionati a pagare. Il possibile acquisto dell’attaccante dipenderà dalla risposta definitiva della Spal per Petagna, che resta il primo obbiettivo per l’attacco partenopeo. Se la Spal dovesse opporsi al trasferimento, il Napoli virerà su Pinamonti offrendo 20 milioni e liberando di fatto Llorente che resta una suggestione per tanti club della Serie A.