Prossimi avversari – Lazio in ansia per Glasgow: si temono intolleranze dei tifosi

La Lazio partirà domani pomeriggio, avrà quasi 1500 tifosi al suo fianco. La trasferta a Glasgow viene considerata dalla polizia e dalla Uefa fortemente a rischio, per questo la vendita dei tagliandi terminerà oggi stesso. Giovedì tutti i laziali dovranno recarsi al meeting point in Merchant Square in the Merchant City area of Glasgow: da lì verranno scortati in corteo in mezz’ora al Celtic Park (tutto esaurito). Il club biancoceleste ha diramato ieri un comunicato sottolineando la necessità di scongiurare pene esemplari della legge scozzese per atti di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza. Oltretutto sulla Lazio pesa l’ultima sentenza della Uefa, che il prossimo 7 novembre comporterà per i saluti romani la squalifica all’OIimpico della Curva. Verrà chiuso tutto lo stadio in caso di recidiva: «Laddove si ripetano simili comportamenti verranno assunti provvedimenti e identificazioni per difendere la nostra reputazione». Tolleranza zero, è il nuovo copione (cittàceleste.it)