Alla vigilia di Lazio-Juventus, il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic si è soffermato a Dazn sulle partite disputate finora in stagione, scegliendo quelle che sono state la chiave per il buon posizionamento finora in campionato: “Le due vittorie in trasferta con Fiorentina e Milan hanno cambiato la nostra stagione e la nostra mentalità, dandoci fiducia”.