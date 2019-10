La Lazio, prossimo avversario della Fiorentina, sarà di scena stasera al Celtic Park contro il Celtic Glasgow per quello che si configura essere un impegno tosto e dispendioso dal punto di vista fisico. Simone Inzaghi opterà per un po’ turnover e risparmierà Luis Alberto per il match di stasera. Di seguito i convocati:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Lucas Leiva, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile.