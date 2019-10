Fa turnover Simone Inzaghi in Europa League. Per la gara di stasera in casa del Celtic infatti, il tecnico biancoceleste lascia in panchina diversi titolari, a partire da Ciro Immobile. Out anche Lulic, oltre a Radu e Luis Alberto che non sono stati neanche convocati.

3-5-2 – Strakosha, Bastos, Vavro, Acerbi, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony, Correa, Caicedo.