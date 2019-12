Sulla Gazzetta dello Sport si parla dei piani futuri dell’Inter, che vuole mettersi alle spalle definitivamente il gap con la Juventus. Nei piani dei nerazzurri resta il nome di Federico Chiesa, nome conteso dalle due big sul quale i nerazzurri sperano di avere un vantaggio per giugno. Quale? Gli ottimi rapporti con Commisso, che fanno ben sperare Marotta per superare la sua ex squadra. La prossima estate sarà battaglia.