Inter, Stellini: “Non era facile giocare a Firenze. Abbiamo creato tanto, punti importanti”

Il vice di Antonio Conte, Christian Stellini ha analizzato la vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina:

Non vogliamo mettere pressione a nessuno, pensiamo al nostro cammino. Non era semplice giocare a Firenze, i punti diventano importanti per tutti. Abbiamo creato molte palle gol, i nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia riuscendo a servire parecchie palle gol ad i compagni che si inserivano. I nostri giocatori sono molto generosi e collaborativi e a volte perdono un po’ il controllo, oggi invece non è successo e siamo contenti. Conte? Stando fuori soffre di più, prendiamo di buon grado tutti i suoi consigli, è la nostra guida. Barella? Sta crescendo come molti suoi compagni, gli auguro di segnare qualche gol in più