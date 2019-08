Il Torino ha tolto ufficialmente Kevin Bonifazi dal mercato. Questo quanto racconta stamani la Gazzetta dello Sport che spiega come il centrale sia stato blindato in granata per via del caso-Nkoulou e soprattutto per le ottime prestazioni offerte in questa primissima parte di stagione. Su di lui, in passato, si erano mosse soprattutto SPAL e Fiorentina.