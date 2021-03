Femminile, Cincotta: “City troppo forte, ma le ragazze non si sono mai arrese”

Il mister della Fiorentina Antonio Cincotta ha commentato ai canali ufficiali gigliati il sonoro ko delle ragazze viola contro il Manchester City, match che ha segnato l’addio all’Europa delle toscane:

Fa sempre molto male perdere, ma quando ti trovi di fronte a una superpotenza come il City devi solo complimentarti con gli avversari. Queste partite e questi risultati può comprenderli chi conosce il calcio femminile e capisce il divario che c’è fra noi e loro soprattutto in termini d’esperienza, il Manchester City è nettamente più forte di noi. Abbiamo dato il 100% e non posso dire nulla alle mie giocatrici e sono contento della loro prestazione e del loro atteggiamento. Abbiamo dato il meglio del meglio di noi e quando nella vita dai il massimo come oggi accetti i verdetti con più tranquillità. Anche sul 4-0 o 5-0 tutte hanno dato il massimo e non si sono mai arrese. Arrivavamo da quattro gare in poco tempo, le ragazze hanno stretto i denti per giocare queste gare senza mai respirare. Ora c’è bisogno di recuperare qualcosa. Ma non voglio pensare a questo, ora bisogna solo fare i complimenti al Manchester