Federico Russo: “Oggi giorno importante per il futuro Viola. Bonaventura…”

Il noto tifoso della Fiorentina Federico Russo è intervenuto a Sky dopo il ko della squadra gigliata contro l’Inter:

Barella è il centrocampista più forte che abbiamo in Italia, stasera non c’è stata storia. Lo invidio tanto ai tifosi interisti. Il Barella della Fiorentina è Bonaventura, mi piace molto come sta giocando. Lui e Castrovilli sono i centrocampisti su cui contiamo nella fase offensiva. Ho grande fiducia in Kokorin, dovrà entrare un po’ in forma ma sono molto fiducioso, potrebbe essere un rinforzo giusto. Pioli? Ho un ricordo particolare di lui, è una brava persona che ha fatto bene a Firenze. Ci ha guidato nel periodo della tragedia Astori, è uno degli allenatori italiani più bravi. Viola Park? Oggi è stato fatto un passo importante per la storia della Fiorentina, è una pietra importante per la squadra del futuro. Stadio? Speriamo di farlo, c’è ancora un po’ da lavorare