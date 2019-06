Vallejo contro l’Italia Under21: “L’arbitro ha concesso agli italiani di picchiarci”

Il difensore della Spagna Under 21 Jesus Vallejo non ha digerito al meglio la sconfitta con gli Azzurrini di Di Biagio per 3-1. Per il giocatore spagnolo la gara sarebbe stata in parte condizionata dall’arbitraggio, reo di aver permesso una condotta antisportiva e qualche colpo di troppo alla nazionale azzurra:

“L’arbitro ha permesso all’Italia di picchiarci dopo che avevano detto che ogni intervento sopra il ginocchio sarebbe stato da rosso. Non si può dire una cosa e farne un’altra. Non so perché non abbia espulso il giocatore che ha fatto un brutto intervento su Ceballos”.