Europei U21: la Danimarca di Rasmussen inizia con una sconfitta

Dopo Serbia-Austria, in serata si è disputata anche l’altra gara del Gruppo B degli Europei Under 21 tra Germania e Danimarca. Gara che termina con il punteggio di 3-1 e regala i primi tre punti alla rappresentativa tedesca che aggancia in classifica l’Austria a quota tre punti. Nella nazionale danese da segnalare la presenza in campo per tutta la gara di Rasmussen, futuro difensore della Fiorentina. Per il giocatore, come per tutto il reparto arretrato danese, non è stata una gara semplice con i tedeschi che, a lunghi tratti della gara, hanno dominato soprattutto in fase offensiva.