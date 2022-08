Pierozzi fa tutto lui, ma Cicerelli sbaglia, Sabiri no: Reggina eliminata

La Sampdoria ha passato il turno e si è qualificata ai sedicesimi di finale di Coppa Italia ai danni della Reggina (QUI tutte e news, il riepilogo e le gare di stasera in dettaglio). Protagonista in tutti i sensi il viola in prestito Niccolò Pierozzi, che gioca in generale un'ottima partita, ma nel secondo tempo provoca il rigore che, di fatto, permette a Sabiri di siglare il gol della qualificazione. Pierozzi si è redento conquistando all'ultimo un penalty per la Reggina. Cicerelli, però, lo sbaglia, e la partita termina 1-0. Non si può certo dire che sia stato un esordio banale in gara ufficiale...