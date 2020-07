Mihajlovic: “Le gare di oggi sono peggio degli allenamenti. Giocare così fa schifo”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic durante la consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato così del calcio attuale e della condizioni di giocare con gli stadi vuoti:

Non è per una questione di stimoli, ma giocare senza pubblico non è bello e ti stufi. So che questo era l’unico modo per finire il campionato, ma spero che da settembre possa tornare la gente allo stadio. Sarebbe troppo importante per tutte le squadre che giocano in casa. E’ un calcio frigido che non mi emoziona. Le gare oggi sono peggio degli allenamenti. Giocare così fa schifo e credo che a pensarla così non sia solo io