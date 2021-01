Ancora Gattuso: “Noi solidi e ordinati, il gol di Insigne è stato la chiave del match”

Gennaro Gattuso ha parlato della grande vittoria sulla Fiorentina ai microfoni di Sky:

Abbiamo fatto una partita solida, Ospina ha fatto grandissime parate ma la chiave della partita è stato il grande gol di Insigne. Abbiamo tenuto bene il campo, sono contento. Sia con Empoli che Udinese abbiamo fatto due partite tecnicamente molto buone, stiamo trovando più ordine, poi bisogna capire in che direzione andare: 50 gol li fanno uomini di qualità e qualcosa in difesa devi concedere, invece non lo abbiamo fatto. Inter-Juve? I bianconeri hanno un dna incredibile, è una squadra forte con cambi che fanno la differenza. Llorente? Faremo di tutto per recuperarlo, resta qui: non si muove perché non sappiamo ancora quando Osimhen tornerà dal Covid e Mertens ha la caviglia che lo tormenta. Fabian Ruiz? So cosa mi può dare