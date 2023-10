Nei partenopei mister Garcia dovrebbe rilanciare dal primo minuto Osimhen e Politano in attacco, al fianco di Kvaratskhelia, che deve fare molta attenzione alla concorrenza di Elmas. In regia Lobotka con Zielinski, che potrebbero trovarsi al loro fianco un nuovo compagno, Cajuste, visto il problema muscolare rimediato da Anguissa nella partita di Champions League contro il Real Madrid. In difesa occasione a sinistra per Mario Rui, dopo le diverse panchine, pronto a completare il reparto al fianco di Nata, Ostigard e capitan Di Lorenzo. Rrahmani in questi giorni ha lavorato parzialmente in gruppo e potrebbe quindi essere recuperato in extremis. (PER SAPERE DI PIÙ SUL NAPOLI)