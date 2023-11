Pochi dubbi per Vincenzo Italiano in vista dei bianconeri, con il tecnico viola che potrebbe confermare per intero la formazione schierata lunedì sera contro la Lazio. In porta ci sarà ancora Terracciano , con Parisi pronto ad essere confermato a destra, visti gli infortuni di Dodò e Kayode. A sinistra quindi Biraghi , con Martinez Quarta al centro della difesa insieme ad uno tra Milenkovic e Ranieri , il secondo leggermente avanti nel ballottaggio. Nel mezzo ancora Arthur e Duncan , con Bonaventura pronto ad agire sulla trequarti. Nico Gonzalez potrebbe essere confermato a sinistra, se il tecnico viola dovesse puntare ancora su Ikoné a destra. Davanti ancora Beltran : l'argentino ha preso fiducia e adesso sarà complicato da scalzare dal ruolo di titolare.

Due giocatori ai box per Massimiliano Allegri: si tratta di Weah e Danilo, entrambi probabilmente costretti a dare forfait per la sfida con la Fiorentina. Il tecnico livornese punterà sui fedelissimi, con qualche dubbio riservato all'attacco. In porta il solito Szczesny, con Gatti, Bremer e Rugani a completare il trio difensivo. McKennie pronto a prendere il posto del connazionale infortunato sulla corsia di destra, con Cambiaso che se la gioca testa a testa con Kostic per quella di sinistra. Al centro Miretti, Locatelli e Rabiot. Tanti i dubbi, invece, riservati all'attacco, con Vlahovic in leggero svantaggio rispetto a Milik e Chiesa che se la contende con Kean per il ruolo di seconda punta. Da capire se Allegri vorrà provare la coppia degli ex in avanti per fronteggiare la squadra di Vincenzo Italiano.