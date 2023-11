La Partita

Un derby dell'Appennino che sa di spareggio. Fiorentina e Bologna sono separate da un solo punto in classifica e per questo la sfida del Franchi si prospetta molto affascinante. Gli emiliani stanno vivendo uno dei momenti migliori dell'ultimo decennio e l'entusiasmo è alle stelle. Thiago Motta e il suo Bologna sognano l'Europa, ma la squadra viola è più che intenzionata a "vendicare" le due sconfitte della scorsa stagione. In un Franchi vestito a vesta, con la Fiesole pronta ad esibire la coreografia rimandata contro la Juventus, le due squadre scenderanno in campo alle ore 15.00.

Tre sconfitte consecutive in campionato e una vittoria in Serbia che non ha allontanato i malumori. Contro il Bologna, i viola sono chiamati a reagire e tornare alla vittoria per riportarsi nelle parti più nobili della classifica. Italiano non avrà, però, a disposizione Beltran ancora ai box per la botta presa contro la Juventus. Nuova chance quindi per Nzola che è chiamato a dimostrare il perchè il tecnico lo ha voluto fortemente sotto la sua guida.

Periodo d'oro per il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù arrivano a Firenze sulle ali dell'entusiasmo e sostenuti da tantissimi tifosi emiliani. La vittoria contro la Lazio ha alzato ulteriormente il livello della squadra che adesso non nasconde di poter sognare l'Europa. I rossoblù non avranno a disposizione Karlsson che ne avrà per 6 settimane, ma potranno ancora contare su Orsolini e uno Zirzkee in stato di grazia, pronto a guidare ancora una volta l'attacco.

Serie A 12/novembre ore 15:00 FIORENTINA BOLOGNA 4-2-3-1 Modulo 3-4-3 Italiano Allenatore Thiago Motta

In campo TERRACCIANO 1 PARISI 65 QUARTA 28 MILENKOVIC 4 BIRAGHI 3 ARTHUR 6 DUNCAN 32 NICO GONZALEZ 10 BONAVENTURA 5 BREKALO 17 NZOLA -18 SKORUPSKI 28 POSCH 3 BEUKEMA 31 CALAFIORI 33 LYKOGIANNIS 22 AEBISCHER 20 FREULER 8 ORSOLINI 7 FERGUSON 19 SAELEMAEKERS 56 ZIRKZEE 9