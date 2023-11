La Fiorentina deve ritrovare la vittoria. In campionato viene da tre sconfitte consecutive e la Conference deve portare fiducia ed energie. Davanti c'è il Cukaricki, la squadra più debole del girone. Vincere è fondamentale in ottica qualificazione e primo posto.

La squadra serba cercherà di evitare un'altra figuraccia come quella dello stadio Franchi. Il 6 a 0 ha pesato e non poco nelle sorti del gironi, ma la Fiorentina non deve sottovalutare gli avversari. Si gioca in Serbia, attenzione al lato climatico.