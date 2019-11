Women’s, stasera il big match con la Juve: senza Guagni

Questa sera la Fiorentina Women’s scenderà in campo a Vercelli contro la capolista Juventus per il big match dell’ottava giornata della Serie A femminile. Le viola non hanno mai battuto le bianconere in trasferta, ma la squadra, al di là delle assenze, è carica. Cincotta è carico, ma come scrive il Corriere Fiorentino ci saranno delle assenze importanti, Guagni su tutte. Sarà il gruppo a fare la differenza.