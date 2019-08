Women’s, seconda settimana di preparazione. Venerdì il sorteggio di Champions

Seconda e intensa settimana di preparazione per la Fiorentina Women’s sul campo delle Caldine. Le viola proseguono il loro lavoro in vista della nuova stagione, a pochi giorni dal sorteggio di UEFA Women’s Champions League. Venerdì infatti l’urna di Nyon stabilirà la rivale della Fiorentina nei Sedicesimi di Finale che si giocheranno a Settembre. Possibilità di prima fascia per le viola che nelle ultime due edizioni hanno affrontato e sconfitto in questa fase le danesi del Fortuna Hjorring. Lo riporta Violachannel.