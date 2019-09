Archiviare il prima possibile, soprattutto a livello mentale, il tracollo subito giovedì in Champions contro l’Arsenal. È questo il compito che è chiamata a svolgere la Fiorentina Women’s, che già oggi deve tornare in campo a poco più di 48 ore dallo 0-4 con le Gunners, per affrontare la prima giornata del campionato di serie A, diventato adesso l’obiettivo numero uno del club. Il match contro la Florentia San Gimignano non è più un derby, ma le viola – scrive La Nazione – sono obbligate a partire bene anche se di fronte si troveranno una squadra forte. Per Cincotta servirà dosare le forze: Mauro, Parisi, Lázaro, Fusini, Mascarello e Öhrström, che in Champions sono rimaste inizialmente in panchina, possono giocare. Possibile quindi un po’ di turnover, e probabilmente anche un modulo un po’ più offensivo del 5-3-2 visto contro l’Arsenal.