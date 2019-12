Women’s, Morace: “Cincotta butta sempre via un tempo. Paura o poca convinzione?”

Vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Carolina Morace, leggenda del calcio femminile italiano, su La Gazzetta dello Sport dopo l’ultimo turno di Serie A: “Tutto finito dopo la batosta della Juve alla Fiorentina, +5 sul Milan e +6 dalla Viola? No, il campionato è ancora lungo ma le inseguitrici devono cambiare marcia. La Fiorentina si è presentata a Vercelli ancora rimaneggiata e, soprattutto, con Parisi e De Vanna in panchina. Rispetto alla stagione passata Cincotta non riesce a trovare la centratura, squadra che appare senza idee e non in perfette condizioni fisiche. E in più butta sempre via un tempo. Per paura? Per mancanza di convinzione?“.

