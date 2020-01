Women’s – Jaramillo in orbita viola per Cincotta

Nuovo innesto per la Fiorentina Women’s: dopo la partenza di Noemi Fedele è già pronto il nome della possibile sostituta fra i pali di Ohrstrom. Alla corte di Antonio Cincotta, secondo quanto riferisce Donnenelpallone.com, dovrebbe arrivare Catalina Perez Jaramillo, estremo difensore attualmente al New England Mutiny e anche nazionale colombiana. Questa settimana dovrebbe essere decisiva per arrivare alla chiusura dell’operazione.