Women’s, il secondo posto verrà ufficializzato nel prossimo consiglio federale

Cala il sipario sul calcio femminile italiano, la FIGC ha ufficializzato oggi la conclusione definitiva della Serie A TimVision, della Serie B e della Coppa Italia TimVision 2019-20, con un apposito comunicato (n° 225/A) che recepisce la decisione del Consiglio Federale dello scorso 8 giugno, dopo che in precedenza era stato già dichiarato terminato il campionato Primavera. I provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2019/2020 sono slittati ad una successiva delibera del Consiglio Federale, che nella prossima riunione tratterà in maniera approfondita i principali temi del calcio femminile, a cominciare dall’organizzazione dei prossimi campionati 2020/21. La Fiorentina Women’s dovrà dunque attendere ancora qualche giorno per vedere ufficializzato il proprio secondo posto e di conseguenza la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League. CINCOTTA SULLA QUALIFICAZIONE IN UCL