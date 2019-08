Women’s, Guagni tentata dal Real Madrid. Rosa ancora da completare

Tra un paio di giorni la Fiorentina Women’s si ritroverà per cominciare a preparare la stagione 2019/20. Il raduno è fissato per sabato 3 agosto a Firenze, poi la squadra si sposterà alle Caldine e successivamente a Borgo San Lorenzo, prima di rientrare in città per completare il lavoro in vista del primo impegno ufficiale, il debutto in Champions League dell’11 o 12 settembre. Come scrive La Nazione, la società si sta muovendo sul mercato: Breitner e Agard hanno rinnovato, e sono arrivate la centrocampista danese Thøgersen, l’attaccante spagnola Lázaro, la centrocampista statunitense Cordia e la centrocampista piemontese Mascarello. Ci saranno da rimpiazzare Jaques (andata al Sassuolo) e l’infortunata Clelland. In uscita anche Kongouli (Tavagnacco) e Zazzera (prestito al Sassuolo), mentre purtroppo sul fronte del vivaio la Fiorentina ha perso uno dei suoi prospetti più importanti, Emma Severini, passata alla Roma. Il tutto in attesa della decisione di Guagni, a cui il Real Madrid ha offerto un triennale a cifre da capogiro.