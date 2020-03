Women’s, ecco le date dei recuperi per il doppio impegno con il Milan

La Figc ha comunicato questo pomeriggio le date per i recuperi delle sfide rinviate a causa delle criticità legate al Coronavirus. Il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile tra Fiorentina Women’s e Milan sarà recuperato martedì 17 Marzo 2020 alle ore 14.30 presso lo Stadio Bozzi di Firenze. Contestualmente, la Divisione Calcio Femminile ha stabilito che le gara d’andata delle Semifinali della competizione, originariamente in programma proprio il 17 marzo, siano posticipate al 1 aprile 2020. Per quanto riguarda la gara di campionato sempre contro il Milan, le ragazze di Cincotta giocheranno il 5 aprile 2020 allo stadio Brianteo di Monza alle ore 12.30.