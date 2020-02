Women’s, domani c’è il Sassuolo. Cincotta: “Dobbiamo sputare sangue, i tifosi ci aiutino”

Domani alle ore 14.30 al Bozzi si giocherà Fiorentina Women-Sassuolo, valida per la 4° Giornata di ritorno di Serie A Femminile. Mister Antonio Cincotta parla a violachannel ripartendo dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, le sue parole: “Dopo Milano ho detto alle ragazze che quella partita deve essere una lezione di umiltà. Abbiamo vinto una battaglia non una guerra, nessuna deve pensare che il cammino sia in discesa, dobbiamo prepararci a sputare sangue per andare avanti. Una battaglia per volta. Domani avremo bisogno dei nostri tifosi perché siamo in lotta per Scudetto, Champions League e Coppa e non possiamo farcela da soli. Con i tifosi riusciremo a fare quel passo in più e noi faremo di tutto per meritarci il loro supporto”. SERIE A FEMMINILE, PROGRAMMA E CLASSIFICA