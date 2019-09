Women’s, contro l’Arsenal per salvare l’onore dopo lo 0-4 dell’andata

Difficile trovare motivazioni quando hai perso 0-4 nell’andata in casa. Ma la Fiorentina Women’s deve salutare con orgoglio la sua terza partecipazione consecutiva alla Champions League, stasera nel ritorno dei sedicesimi contro l’Arsenal. Come scrive La Nazione, due settimane fa al Franch le gunners hanno quasi passeggiato, dimostrando tutta l’attuale superiorità del movimento inglese rispetto a quello italiano. Cincotta vuole onorare la competizione, ma ha lasciato a Firenze le giocatrici non al meglio (Mauro, Clelland, Catena, Mascarello, Morreale, Corazzi e Ripamonti).

