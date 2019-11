Women’s, contro il Milan può essere la svolta. In positivo o negativo

Un momento delicato, quello della Fiorentina Women’s, che oggi alle 14.30 scenderà in campo contro il Milan. Un k.o. con le ragazze rossonere potrebbe affossare psicologicamente la squadra di Cincotta, oltre che a mandarle a -6 dalla vetta dopo sole cinque giornate. Può però anche arrivare una svolta positiva, scrive La Nazione, anche se dal fronte infermeria non arrivano buone notizie. Out Clelland fino al 2020, Mauro, De Vanna e Bonetti non sono al meglio. In porta Öhrström, a centrocampo è in dubbio Breitner.