Women’s, Cincotta: “Un onore poter far parte di questa società per altre due stagioni”

L’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha rinnovato il proprio contratto con la società viola, prolungando l’accordo per altre due stagioni, commentando su Instagram l’evento:

Ancora insieme. È un onore per me poter far parte altre due stagioni di questa società e di quella che per me ormai è diventata una famiglia. Continuerò a dare tutto me stesso in ogni allenamento e partita senza risparmiarmi mai, insieme a questo straordinario staff per offrire il meglio di noi alle ragazze, alla città e alla proprietà, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia