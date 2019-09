Women’s Champions League – Juventus eliminata. La Fiorentina cerca l’impresa in Inghilterra

La Juventus non ce l’ha fatta a ribaltare lo 0-2 dell’andata ed è stata eliminata dal Barcelona che, nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Women’s Champions League, ha nuovamente sconfitto per 2-1 le bianconere.

Domani la Fiorentina, unica squadra italiana ancora in lizza, scenderà in campo a Londra contro l’Arsenal, che nella gara d’andata si impose per 4-0 al “Franchi”.

