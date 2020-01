Women, visita di controllo per Durante: il punto della situazione

In data odierna Francesca Durante è stata sottoposta a controllo a seguito dell’intervento di capsuloplastica posteriore artroscopica spalla destra lo scorso 29 novembre. Il controllo ha evidenziato buona stabilità e recupero articolare. L’atleta continuerà con il protocollo riabilitativo di core stability con il progressivo inserimento di lavoro di rinforzo muscolare fino al prossimo check previsto tra 20 giorni. Se quest’ultimo darà ulteriore esito di progresso in linea con la tabella di recupero, inizierà il lavoro in campo specifico per il ruolo.

