SERIE A FEMMINILE: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA.

In attesa della semifinale di ritorno di Mercoledì, le ragazze di Cincotta si preparano per sfidare sempre il Milan in campionato in una sfida che vale il secondo posto e la corsa alla capolista Juventus.

Ecco il video postato sui canali social della Fiorentina: